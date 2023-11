Théâtre à Mainsat : « Ce Fourbe de Scapin » Salle des fêtes Mainsat, 26 novembre 2023, Mainsat.

Mainsat,Creuse

Après_midi théâtrale organisé par La Chansonnette Mainsatoise et La Fondation Patrimoine

« Ce Fourbe de Scapin »

Une comédie du Théâtre de l’ECALE (Limoges) d’après Molière

Participation au chapeau !!Une partie de la recette sera allouée à la restauration de l’orangerie!!

Durée 1h

Contact 06 32 77 97 16

Avec :

Margaux Bouby, Eliane Desport, Michel Le Page, Mégane Marchesin, Laure Vigouroux, Clément Raphaël ou Jonathan Pittumbur, Laurent Duffau, Eric Champigny

Costumes : Béatrice Herpin-Giret

Affiche : Margaux Bouby

Mise en scène : Jean Claude Desport.

Salle des fêtes

Mainsat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Theatrical afternoon organized by La Chansonnette Mainsatoise and La Fondation Patrimoine

« Ce Fourbe de Scapin

A comedy by Théâtre de l’ECALE (Limoges), based on Molière’s play

Part of the proceeds will go to restoring the orangery!

Duration 1h

Contact 06 32 77 97 16

With :

Margaux Bouby, Eliane Desport, Michel Le Page, Mégane Marchesin, Laure Vigouroux, Clément Raphaël or Jonathan Pittumbur, Laurent Duffau, Eric Champigny

Costumes: Béatrice Herpin-Giret

Poster : Margaux Bouby

Director: Jean Claude Desport

Tarde de teatro organizada por La Chansonnette Mainsatoise y La Fondation Patrimoine

« Ce Fourbe de Scapin

Una comedia del Théâtre de l’ECALE (Limoges) basada en una obra de Molière

Parte de la recaudación se destinará a la restauración del invernadero

Duración 1 hora

Contacto 06 32 77 97 16

Con :

Margaux Bouby, Eliane Desport, Michel Le Page, Mégane Marchesin, Laure Vigouroux, Clément Raphaël o Jonathan Pittumbur, Laurent Duffau, Eric Champigny

Vestuario: Béatrice Herpin-Giret

Cartel: Margaux Bouby

Dirección: Jean Claude Desport

Theaternachmittag organisiert von La Chansonnette Mainsatoise und der Stiftung für Kulturerbe

« Dieser Schurke von Scapin »

Eine Komödie des Théâtre de l’ECALE (Limoges) nach Molière

Ein Teil des Erlöses wird für die Restaurierung der Orangerie verwendet!

Dauer 1 Std

Kontakt 06 32 77 97 16

Mit:

Margaux Bouby, Eliane Desport, Michel Le Page, Mégane Marchesin, Laure Vigouroux, Clément Raphaël oder Jonathan Pittumbur, Laurent Duffau, Eric Champigny

Kostüme: Béatrice Herpin-Giret

Plakat: Margaux Bouby

Regie: Jean Claude Desport

Mise à jour le 2023-11-09 par Marche et Combraille en Aquitaine