A Mailly-la-Ville le 18 mars 2023 : stages instruments et chant de 10h à midi et 14h à 17h, 15 euros la journée : – accordéon diatonique avec Sébastien Egrelon : niveau intermédiaire – vieille avec Jean-Marie Leclerc Prot : tous niveaux – chant avec Vincent Belin repas de midi partagé – stage de danse de bal et variantes avec Florence Polycarpe de 14 à 17 h,tous niveaux, 6 euros l'après-midi repas du soir partagé bal à partir de 20h30 à la salle des fêtes de Mailly-La-Ville, entrée au chapeau, buvette-gâteaux

