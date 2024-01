La Madeleine passe le relai Salle des fêtes Maîche, vendredi 9 février 2024.

Maîche Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09 22:30:00

Elle fait partie de notre culture locale, et on adore la voir éplucher ses légumes pour mijoter sa soupe dans sa cuisine … Mais cette fois, c’est Corinne Lordier qui est de corvée ! Après 40 ans de succès, la Madeleine reprend du service pour donner un second souffle à cette figure du Haut-Doubs.

Billetterie mairie de Maîche, aux horaires d’ouverture de la mairie, sauf le jeudi après-midi. 25€, 12/18 ans : 20€, gratuit poru les moins de 12 ans.

Salle des fêtes

Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@mairie-maiche.fr



