Repas d’Automne Salle des Fêtes Madranges, 18 novembre 2023, Madranges.

Madranges,Corrèze

Venez fêter l’automne avec un repas organisé par le Comité des Fêtes du village et Madranges Vélos Loisirs.

Au menu : apéritif suivi d’une soupe au potiron, d’une choucroute ou d’un couscous au choix, salade, fromage, trou corrézien, tartelette et café pour 20€ par personne.

Réservation avant le 09 novembre 2023..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Salle des Fêtes

Madranges 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate autumn with a meal organized by the village’s Comité des Fêtes and Madranges Vélos Loisirs.

Menu: aperitif followed by a choice of pumpkin soup, sauerkraut or couscous, salad, cheese, trou corrézien, tartelette and coffee for 20? per person.

Reservations by November 09, 2023.

Venga a celebrar el otoño con una comida organizada por el Comité des Fêtes y Madranges Vélos Loisirs del pueblo.

En el menú: aperitivo seguido de una selección de sopa de calabaza, chucrut o cuscús, ensalada, queso, trou corrézien, tartaleta y café por 20? por persona.

Se ruega reservar antes del 09 de noviembre de 2023.

Feiern Sie den Herbst mit einem Essen, das vom Festkomitee des Dorfes und Madranges Vélos Loisirs organisiert wird.

Menü: Aperitif, gefolgt von einer Kürbissuppe, Sauerkraut oder Couscous, Salat, Käse, Trou Corrézien, Törtchen und Kaffee für 20? pro Person.

Reservierung vor dem 09. November 2023.

