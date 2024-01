NOBEL et BERTHA Salle des fêtes Madeleine TABARD Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, samedi 3 février 2024.

NOBEL et BERTHA C’est l’histoire vraie de la première femme Prix Nobel de la PAIX ! Un spectacle qui va faire du bruit ! Samedi 3 février, 20h30 Salle des fêtes Madeleine TABARD 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T21:00:00+01:00

Théâtre : NOBEL et BERTA

Présenté par FESTHILAIRE.

Samedi 3 Février / 20 H 30 // Salle des fêtes/// St Hilaire St Mesmin

Cie KRIZO Théâtre.

Avec Christophe THEBAULT et Aimée LEBALLEUR.

Il s’agit dans cette histoire, de l’improbable rencontre entre Alfred Nobel et Bertha Von Suttner, qui va presque changer le monde ! De cette rencontre explosive, entre l’inventeur de la dynamite et une pionnière du pacifisme, naitra une amitié forte au service de la paix. Cette nouvelle création du Krizo Théâtre permet d’aborder un sujet fort, celui de la paix, dans une démarche où le masque et le rire restent les ingrédients phare de cette compagnie orléanaise, que nous accueillerons à St Hilaire pour la troisième fois.

Un duo burlesque pour un spectacle féministe et pacifiste, drôle et instructif.

Spectacle tout public.

Décor de Fedor Bellan.

Masques de Denis Durand et Francis Debeyre.

Marionnettes de Maxence Thireau.

Création 2023.

Entrée : 10 € / Tarif enfant : 5 €

Réservation : 06.81.46.13.27

http://festhilaire.over-blog.fr

Salle des fêtes Madeleine TABARD 1047 route d’Orléans, 45160 St Hilaire St Mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « festhilaire@gmail.com »}] [{« link »: « http://festhilaire.over-blog.fr »}]

Théâtre

Krizo Théâtre