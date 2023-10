Du béton sur nos courgettes. Salle des fêtes Madeleine TABARD Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, 24 novembre 2023, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin.

Un film réalisé par Arnaud Gobin et Christophe Camoirano / Girelle Production / 2022 / durée : 52′

Un documentaire qui reste positif en traitant d’un sujet qui l’est beaucoup moins : l’artificialisation et l’urbanisation des sols. S’il se concentre sur les Alpes Maritimes, on voit aisément que les problématiques et les initiatives citoyennes et politiques qui y sont présentées peuvent faire écho dans d’autres territoires, le nôtre par exemple. Les initiatives en faveur de systèmes alimentaires et agricoles plus durables et plus sains, qui passent notamment par la facilitation de l’accès au foncier aux jeunes paysans et paysannes, sont réjouissantes. C’est ce que nous raconte ce documentaire au travers d’images très cinématographiques.

Cette soirée « Dégustation-Ciné-Débat » s’inscrit dans la cadre du festival national « Alimenterre ».

Et cette année, en préambule, un accueil dégustation de produits frais bio et locaux, pour mettre en valeur les paysan-nes bio du secteur, vous sera proposé. Le film sera suivi d’un débat avec le soutien d’invités, pour donner de la perspective au sujet, notamment localement.

Salle des fêtes Madeleine TABARD 1047 route d'Orléans, 45160 St Hilaire St Mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45160 Loiret Centre-Val de Loire

2023-11-24T19:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

