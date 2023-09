Un dessin peut en cacher un autre Salle des fêtes Madeleine TABARD Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: Loiret

Afin de mettre en perspective une valeur fondamentale,

la LIBERTE D’EXPRESSION l’association ‘’ Aux actes citoyens ! ‘’ propose UNE EXPOSITION DE DESSINS DE PRESSE à la salle des fêtes de St Hilaire St Mesmin :

les samedi 14 et dimanche 15 octobre de 10 h à 18 h.

A travers une sélection de DESSINS DE PRESSE de 1832 à nos jours, le thème de la liberté d’expression sera abordé sous l’angle de ce qui lui porte atteinte : LA CENSURE.

La censure peut être franche, pernicieuse, subie ou détournée. Au sein de cette exposition, la variété de l’humour, la critique moqueuse des dessins, la force sarcastique, inviteront à se faire une idée de l’évolution des procédés, des cibles, des justifications.

. En complément, un espace sera dédié à des unes de Charlie hebdo des années 70.

Mr Jacky Houdré (collectionneur) animera une conférence sur l'évolution des lois relatives à la presse, le samedi à 15 h30. Une initiative pour s'informer, se divertir et s'interroger…

