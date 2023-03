Couple ouvert à 2 battants Salle des fêtes Madeleine TABARD Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

Couple ouvert à 2 battants Salle des fêtes Madeleine TABARD, 1 avril 2023, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. Couple ouvert à 2 battants Samedi 1 avril, 20h30 Salle des fêtes Madeleine TABARD 10 € (tarif réduit 5 € enfants) FestHilaire présente :

Couple ouvert à deux battants

Cie du Grand Souk, avec Manouchka Récoché et Philippe Polet.

Une pièce de Dario Fo et Franca Rame.

Traduction et adaptation, Toni Cecchinato et Nicole Colchat ».

SAMEDI 1er Avril / 20H30 // Salle des fêtes de St Hilaire St Mesmin.

Une comédie drôlissime, noire et déjantée sur le polyamour, dans laquelle Dario Fo tout en s’emparant des thèmes du boulevard fait exploser les codes du théâtre. Il nous propose dans « ce couple à deux battants » une farce sur un thème usé de la comédie bourgeoise : l’infidélité dans le couple. Mais dans cette histoire, le couple libre, libre pour l’homme bien sûr, est passé à la moulinette du rire avec la revendication féminine de réciprocité. Jusqu’où ira le personnage d’Antonia pour sauver son couple ?

Un vrai moment de théâtre.

Entrée : 10 € (5€ enfants)

Réservations : 06.87.57.71.22 ou festhilaire@gmail.com

http://festhilaire.over-blog.fr Salle des fêtes Madeleine TABARD 1047 route d’Orléans, 45160 St Hilaire St Mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « festhilaire@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:festhilaire@gmail.com »}, {« link »: « http://festhilaire.over-blog.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T20:30:00+02:00 – 2023-04-01T22:15:00+02:00

2023-04-01T20:30:00+02:00 – 2023-04-01T22:15:00+02:00 Comédie Cie du Grand Souk

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Autres Lieu Salle des fêtes Madeleine TABARD Adresse 1047 route d'Orléans, 45160 St Hilaire St Mesmin Ville Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Departement Loiret Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Salle des fêtes Madeleine TABARD Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

Salle des fêtes Madeleine TABARD Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-hilaire-saint-mesmin/

Couple ouvert à 2 battants Salle des fêtes Madeleine TABARD 2023-04-01 was last modified: by Couple ouvert à 2 battants Salle des fêtes Madeleine TABARD Salle des fêtes Madeleine TABARD 1 avril 2023 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Salle des fêtes Madeleine TABARD Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Loiret