10 € (gratuit moins de 16 ans)

Concert répertoire Georges Brassens , avec Erwens et Jo Labita handicap moteur mi

Salle des fêtes Madeleine TABARD 1047 route d'Orléans, 45160 St Hilaire St Mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45160 Loiret Centre-Val de Loire

Erwens le « retour » …Nous l’avons programmé en 2021 pour chanter Jean Ferrat. Nous l’invitons à nouveau pour chanter cette fois un autre « grand » de la chanson française : Georges BRASSENS.

Avec des arrangements originaux et un univers très personnel, Erwens s’approprie le répertoire de Georges BRASSENS sans le dénaturer. Il sera accompagné par Jo LABITA à l’accordéon.

Brassens a donné au grand public le goût de la poésie. Son style est l’expression même de la liberté. Il a bousculé les idées conformistes en évoquant la nocivité des vielles morales et l’hypocrisie de la « bonne » société. Mais il a aussi, avec des mots simples, sublimé l’amour.

« Un p’tit coin de parapluie, contre un coin d’paradis, elle avait quelque chose d’un ange. »

Tombé dans la marmite depuis son plus jeune âge, Erwens participe régulièrement avec succès aux Festivals consacrés à Brassens : Sète, Vaison la Romaine, Basdorf, Liège…

Il nous livrera une prestation dont vous ne sortirez pas indifférents. Il nous chantera BRASSENS dans une florilège de chansons connues et moins connues.

Laissez-vous donc emporter !

Entrée : 10 € et gratuit pour les moins de 16 ans afin de faire connaitre cet auteur, compositeur, interprète.

Réservation : 06.49.28.76.97 et 02.38.76.37.32

ou par mail : festhilaire@gmail.com



2022-11-26T20:30:00+01:00

2022-11-26T21:00:00+01:00

Erwens