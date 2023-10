Marche Octobre Rose Lussas-et-Nontronneau Salle des fêtes Lussas-et-Nontronneau, 21 octobre 2023, Lussas-et-Nontronneau.

Lussas-et-Nontronneau,Dordogne

Marche organisé par la commune. Circuits de 7,2 km. Départ et arrivée à la salle des fêtes de Nontronneau. Inscription 3€. Un casse-croûte sera offert à l’arrivée par la municipalité..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Salle des fêtes

Lussas-et-Nontronneau 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Walk organized by the commune. 7.2 km circuits. Start and finish at Nontronneau village hall. Registration 3? A snack will be offered at the finish by the municipality.

Caminata organizada por el ayuntamiento. Circuitos de 7,2 km. Salida y llegada en el ayuntamiento de Nontronneau. Inscripciones 3? El ayuntamiento ofrecerá un tentempié en la meta.

Von der Gemeinde organisierte Wanderung. Rundgänge von 7,2 km. Start und Ziel ist der Festsaal von Nontronneau. Einschreibung 3 ? Ein Imbiss wird am Ziel von der Gemeinde angeboten.

