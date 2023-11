Spectacle participatif : « Complots Industries » – Mercredi 15 novembre Salle des fêtes L’Union, 15 novembre 2023, L'Union.

Spectacle participatif : « Complots Industries » – Mercredi 15 novembre Mercredi 15 novembre, 21h00 Salle des fêtes Renseignements

Dans ce spectacle participatif, vous endosserez le rôle d’employé·e·s du pôle création de l’entreprise éponyme. Votre chef de section, paniqué, vous annonce que toutes vos nouvelles propositions de récits complotistes ont été rejetées. Le couperet tombe : vous avez une heure pour en élaborer une nouvelle en urgence, quitte à prendre exemple sur celles déjà existantes, afin de conserver vos places et redorer le prestige de votre groupe.

Si le complotisme est le point de départ de recherches, le spectacle ne s’y circonscrit pas. D’une réflexion sur ce qui nous attire dans ces récits découle une ouverture plus grande, plus poétique : pourquoi sommes-nous la seule espèce du vivant à croire à des fictions et comment ces fictions sont-elles constitutives de notre mode de vie ?

Le spectacle est suivi d’un bord de scène autour de la question de l’émergence des théories du complot depuis l’arrivée d’internet.

Compagnie : Avant l’incendie (on verra demain)

Imaginé et interprété par : Pierre-Olivier Bellec

Écrit par :Pierre-Olivier Bellec, accompagné par Victor Ginicis

Mise en scène : Victor Ginicis, accompagné par Pierre-Olivier Bellec

Avec : Nicolas Lafforgue

Dates : Mercredi 15 novembre 2023 : 1 représentation tout public*

Horaires : 21h00 (tout public)

Lieu : Salle des Fêtes

Durée : 1h00 de spectacle suivi d’un bord de scène

Public : Tout public

Tarifs : Adultes : 8€ / -18ans : gratuit

Salle des fêtes 6 avenue des Pyrénées, 31240 L’Union L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 89 22 86 »}, {« type »: « email », « value »: « cca@mairie-lunion.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T21:00:00+01:00 – 2023-11-15T22:30:00+01:00

2023-11-15T21:00:00+01:00 – 2023-11-15T22:30:00+01:00

spectacle l’union