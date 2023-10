Conférence « Quand les pigeonniers étaient mobiles et les pigeons, des soldats » ! – Jeudi 9 novembre Salle des fêtes L’Union, 9 novembre 2023, L'Union.

Conférence « Quand les pigeonniers étaient mobiles et les pigeons, des soldats » ! – Jeudi 9 novembre Jeudi 9 novembre, 18h00 Salle des fêtes

Dans le cadre de l’exposition sur la Grande Guerre proposée en partenariat avec l’association L’Union Histoire Mémoire et Patrimoine (que vous retrouverez le 11 novembre à la Salle des Fêtes), nous avons le plaisir d’accueillir Diane Masclary, passeuse d’histoire et de passion, pour une conférence unique : « Quand les pigeonniers étaient mobiles et les pigeons, des soldats » !

Elle vous fera (re)découvrir le pigeon messager qui s’est illustré en France à plusieurs reprises et notamment lors des guerres de 1870 et 14-18. Elle abordera le sujet de la compétence humaine qui a su le former et l’éduquer et vous dévoilera des anecdotes toutes aussi intéressantes que fascinantes !

Rendez-vous le 9 novembre prochain à 18h00 à la Salle des Fêtes !

Salle des fêtes 6 avenue des Pyrénées, 31240 L’Union L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T18:00:00+01:00 – 2023-11-09T20:00:00+01:00

