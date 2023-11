Exposition sur la Grande Guerre – Du 9 au 11 novembre Salle des fêtes L’Union Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

L'Union Exposition sur la Grande Guerre – Du 9 au 11 novembre Salle des fêtes L’Union, 9 novembre 2023, L'Union. Exposition sur la Grande Guerre – Du 9 au 11 novembre 9 – 11 novembre Salle des fêtes Chaque année à cette occasion, l’association L’Union Histoire Mémoire et Patrimoine (L’UHMEP), créée en 2014 par des passionnés d’histoire, propose une exposition commentée. Cette exposition, mettant particulièrement en lumière les Poilus, s’enrichie grâce aux nombreuses photographies, cartographies, documents, journaux, objets ou encore témoignages. L’UHMEP a constitué un fond documentaire important laissé par les historiens locaux. Salle des fêtes 6 avenue des Pyrénées, 31240 L’Union L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T09:00:00+01:00 – 2023-11-09T12:00:00+01:00

2023-11-11T14:00:00+01:00 – 2023-11-11T17:00:00+01:00 exposition histoire Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, L'Union Autres Lieu Salle des fêtes Adresse 6 avenue des Pyrénées, 31240 L'Union Ville L'Union Departement Haute-Garonne Lieu Ville Salle des fêtes L'Union latitude longitude 43.657297;1.483902

