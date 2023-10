Spectacle Faites des enfants… Salle des fêtes Luglon, 19 novembre 2023, Luglon.

Luglon,Landes

Un pied dans la conférence et l’autre dans le one-Woman-Show, Corinne vous interpelle avec une bonne dose d’humour et d’autodérision sur la parentalité et l’éducation.

Les émotions des enfants, leurs problèmes à respecter des règles et tous ces comportements qui vous exaspèrent… Tout est passé en revue !

Un spectacle drôle et instructif qui donne des clés pour mieux comprendre les enfants.

On se reconnait, on sourit, on rit et on se surprend même parfois à se dire « si j’avais su ça plus tôt ! ». Un spectacle qui fait du bien que vous soyez parents ou non !

Présenté cet été au festival OFF d’Avignon, ce spectacle a rencontré un vif succès ! Venez le découvrir près de chez vous !

Tarif libre

Spectacle à partir de 11 ans

Infos et réservations au 06 20 38 58 62.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 15:30:00. EUR.

Salle des fêtes place de la Grande Lande

Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine



With one foot in the lecture and the other in the one-woman show, Corinne uses a healthy dose of humor and self-mockery to talk about parenting and education.

Children’s emotions, their problems with respecting rules and all those behaviors that exasperate you… It’s all here!

A funny and instructive show that gives us the keys to better understanding children.

We recognize each other, we smile, we laugh, and sometimes we even find ourselves saying « if I’d known that earlier! A feel-good show, whether you’re a parent or not!

Presented this summer at the OFF Festival in Avignon, this show was a great success! Come and see it near you!

Free admission

Show for ages 11 and up

Information and reservations: 06 20 38 58 62

Con un pie en la conferencia y otro en el espectáculo, Corinne utiliza una buena dosis de humor y auto-burla para desafiarle sobre la crianza y la educación.

Las emociones de los niños, sus problemas para respetar las normas y todos esos comportamientos que te exasperan… Todo está aquí

Es un espectáculo divertido e instructivo que te da las claves para entender mejor a los niños.

Te reconocerás, sonreirás, te reirás y a veces te dirás « ¡si lo hubiera sabido antes! Es un espectáculo para sentirse bien, tanto si se es padre como si no

Presentado este verano en el Festival OFF de Aviñón, el espectáculo fue un gran éxito Venga a verlo cerca de su casa

Entrada gratuita

A partir de 11 años

Información y reservas en el 06 20 38 58 62

Mit einem Fuß in der Konferenz und dem anderen in der One-Woman-Show fordert Sie Corinne mit einer gehörigen Portion Humor und Selbstironie zu Fragen der Elternschaft und Erziehung heraus.

Die Emotionen der Kinder, ihre Probleme, sich an Regeln zu halten, und all diese Verhaltensweisen, die Sie zur Verzweiflung bringen… Alles wird unter die Lupe genommen!

Eine lustige und lehrreiche Show, die Schlüssel zum besseren Verständnis von Kindern liefert.

Man erkennt sich wieder, lächelt, lacht und ertappt sich sogar manchmal dabei, zu sagen « Wenn ich das nur früher gewusst hätte! ». Eine Aufführung, die gut tut, egal ob Sie Eltern sind oder nicht!

Die Aufführung wurde diesen Sommer beim Festival OFF in Avignon gezeigt und war ein großer Erfolg! Entdecken Sie es auch in Ihrer Nähe!

Freier Tarif

Aufführung ab 11 Jahren

Infos und Reservierungen unter 06 20 38 58 62

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Cœur Haute Lande