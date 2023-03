RUCHE DES INITIATIVES Salle des Fêtes Luçon Catégories d’Évènement: Luçon

Vendée

RUCHE DES INITIATIVES Salle des Fêtes, 12 avril 2023, Luçon

2023-04-12 14:00:00 – 2023-04-12 21:30:00

Salle des Fêtes 5 Rue de l’Hôtel de Ville

Luçon

Quoi de mieux qu'un forum rassemblant les intervenants pour commencer la semaine des initiatives locales pour le climat ? Venez déambuler entre les stands de présentation et échanger avec les acteurs sur leurs projets. Ce sera aussi l'occasion pour vous de découvrir en détail le programme de la semaine et de vous inscrire aux différentes activités. Soyez attentifs, un jeu concours sera organisé ! Parkings de la Salle des Fêtes et du centre-ville Accès PMR possible Salle des Fêtes 5 Rue de l'Hôtel de Ville Luçon

Détails Catégories d’Évènement: Luçon, Vendée Autres Lieu Luçon Adresse Luçon Vendée Salle des Fêtes 5 Rue de l'Hôtel de Ville Ville Luçon Departement Vendée Tarif Lieu Ville Salle des Fêtes 5 Rue de l'Hôtel de Ville Luçon

RUCHE DES INITIATIVES Salle des Fêtes 2023-04-12 was last modified: by RUCHE DES INITIATIVES Salle des Fêtes Luçon 12 avril 2023 5, Rue de l'Hôtel de ville Salle des fêtes Luçon Vendée Salle des fêtes Luçon Vendée

Luçon Vendée