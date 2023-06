Fête de l’Ail des Ours Salle des fêtes Luant, 16 septembre 2023, Luant.

Luant,Indre

C’est la fête de l’Ail des Ours !

Ateliers d’initiation vannerie, dessin, nichoir, instruments de musique végétaux ; repas partagé ; balade contée en pleine nature ; concert !

Venez passer une bonne journée à Luant avec l’Ail des Ours.. Familles

Samedi 2023-09-16 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-16 22:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire



It’s the Bear?s garlic festival!

Introductory workshops in basketry, drawing, nesting boxes and plant-based musical instruments; a shared meal; a storytelling walk in the heart of nature; a concert!

Come and spend a good day in Luant with the Bear?s garlic.

¡Es la Fiesta del Ajo del Oso!

Talleres de iniciación a la cestería, al dibujo, a las cajas nido y a los instrumentos musicales vegetales; una comida compartida; un paseo cuentacuentos en plena naturaleza; ¡un concierto!

Ven a pasar un gran día en Luant con Ail des Ours.

Es ist das Fest des Bärlauchs!

Einführungsworkshops für Korbflechten, Zeichnen, Nistkästen, pflanzliche Musikinstrumente; gemeinsames Essen; Märchenspaziergang in der Natur; Konzert!

Verbringen Sie einen schönen Tag in Luant mit dem « Ail des Ours » (Bärlauch).

