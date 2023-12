Bal des Colibris Les genoux et Duo Absynthe Salle des fêtes , Luant (36) Bal des Colibris Les genoux et Duo Absynthe Salle des fêtes , Luant (36), 10 février 2024 19:30, . Bal des Colibris Les genoux et Duo Absynthe Samedi 10 février 2024, 20h30 Salle des fêtes , Luant (36) 10 Le bal des Colibris avec les Genoux et Duo Absynthe!! dans la salle des fêtes de Luant 36350 à partir de 19h repas partagé, amène ton panier, ou profite du Food truck il y aura la bière de la Palisse et des Boissons de l’espace Bio. début du bal à 21h. 10 €/pers gratuit pour les moins de 12 ans lien Hello asso pour réserver ton billet info et résa 06 85 81 30 88 Fred source : événement Bal des Colibris Les genoux et Duo Absynthe publié sur AgendaTrad Salle des fêtes , Luant (36) Le Chaumont

Salle des fêtes , 36350 Luant, France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/les-colibris-de-brenne-et-berry/evenements/bal-des-colibris-du-10-fev-2024 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46839 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-11T00:30:00+01:00

2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-11T00:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Heure : 19:30 Autres Lieu Salle des fêtes , Luant (36) Adresse Le Chaumont Salle des fêtes , 36350 Luant, France Age max 110 Lieu Ville Salle des fêtes , Luant (36) Latitude 46.733915 Longitude 1.559534 latitude longitude 46.733915;1.559534

Salle des fêtes , Luant (36) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//