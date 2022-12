Bal trad à luant avec les Genoux salle des fêtes, Luant (36)

Samedi 11 février 2023, 20h30

avec Les Genoux salle des fêtes, Luant (36) le bourg salle des fêtes, 36350 Luant, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40240 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Retrouvez nous pour passer un beau moment! Au programme: – pour les Oreilles et les pieds : Les Genoux – le Glouglou bière : Brasserie la Palisse – le Glouglou sans alcool : l’espace bio – pour les gourmands: Food truck la route des Saveurs – l’organisation: l’ail des ours et les Colibris de Brenne et Berry Bal 100% Local Repas partagé à partir de 19h, vous pouvez venir avec votre panier. Salle des fêtes 36350 Luant source : événement Bal trad à luant avec les Genoux publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T20:30:00+01:00

2023-02-12T00:30:00+01:00

Lieu salle des fêtes, Luant (36) Adresse le bourg salle des fêtes, 36350 Luant, France

