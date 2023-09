Soirée célibataire Salle des Fêtes Lourdoueix-Saint-Pierre Catégories d’Évènement: Creuse

Lourdoueix-Saint-Pierre Soirée célibataire Salle des Fêtes Lourdoueix-Saint-Pierre, 14 octobre 2023, Lourdoueix-Saint-Pierre. Lourdoueix-Saint-Pierre,Creuse Soirée célibataire

Samedi 14 Octobre

22h00

Salle des Fête

Adas Music

Entrée gratuite.

Salle des Fêtes

Lourdoueix-Saint-Pierre 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? Singles evening

?Saturday, October 14

?22h00

? Salle des Fête

?Adas Music

? Free admission ? Noche de solteros

sábado 14 de octubre

?22h00

? Sala de Fiesta

música Adas

? Entrada gratuita ? Single-Abend

samstag, 14. Oktober

?22h00

? Saal des Festes

adas Music

Mise à jour le 2023-09-25

