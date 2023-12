Marché de Noël de Louchats Salle des fêtes Louchats, 4 décembre 2023, Louchats.

Louchats,Gironde

Toute la journée, nombreux artisans avec des gourmandises, des idées cadeaux.

Exposition et vente des photos rando de l’ABLV.

Stand maquillage de Noël et activités pour les enfants.

Entre 11h et 17h30 : balade à poney.

16h30 : spectacle de magie offert par la mairie pour les enfants, suivi d’un moment musical à la guitare.

17h45 : si tu as 70 ans ou plus, viens récupérer ton cadeau.

18h : si tu as entre 0 et 11 ans, le Père Noël te remettra le tien. Photo avec le Père Noël.

18h30 : tirage au sort de la tombola

Restauration sur place toute la journée..

Salle des fêtes

Louchats 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine



All day long, many craftsmen with delicacies and gift ideas.

Exhibition and sale of ABLV hiking photos.

Christmas make-up stand and activities for children.

Between 11 a.m. and 5:30 p.m.: pony rides.

4:30 pm: magic show for children offered by the town hall, followed by a musical moment on guitar.

5:45pm: if you’re 70 or over, come and collect your present.

6pm: if you’re aged between 0 and 11, Santa will give you yours. Photo with Santa.

6.30pm: raffle draw

Catering on site all day.

Durante todo el día, numerosos artesanos con delicias e ideas para regalos.

Exposición y venta de fotos de senderismo ABLV.

Stand de maquillaje navideño y actividades para niños.

Entre las 11.00 y las 17.30 h: paseos en poni.

16.30 h: espectáculo de magia para niños a cargo del Ayuntamiento, seguido de música de guitarra.

17.45 h: Si tienes 70 años o más, ven a recoger tu regalo.

18.00 h: Si tienes entre 0 y 11 años, Papá Noel te entregará tu regalo. Foto con Papá Noel.

18.30 h: Sorteo de la tómbola

Catering in situ durante todo el día.

Den ganzen Tag über zahlreiche Kunsthandwerker mit Leckereien und Geschenkideen.

Ausstellung und Verkauf von Wanderfotos des ABLV.

Stand mit Weihnachtsschminke und Aktivitäten für Kinder.

Zwischen 11 Uhr und 17.30 Uhr: Ponyreiten.

16:30 Uhr: Vom Rathaus angebotene Zaubershow für Kinder, gefolgt von einem musikalischen Moment mit der Gitarre.

17.45 Uhr: Wenn du 70 Jahre oder älter bist, hol dir dein Geschenk ab.

18:00 Uhr: Wenn du zwischen 0 und 11 Jahre alt bist, wird der Weihnachtsmann dir dein Geschenk überreichen. Foto mit dem Weihnachtsmann.

18.30 Uhr: Verlosung der Tombola

Verpflegung vor Ort den ganzen Tag über.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Sauternes Graves Landes Girondines