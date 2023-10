Marché de Noël de Loubressac Salle des Fêtes Loubressac, 3 décembre 2023, Loubressac.

Loubressac,Lot

Nombreux artisans pour des idées de cadeaux, père noël en calèche, vin chaud, pâtisseries, châtaignes grillées….

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Salle des Fêtes

Loubressac 46130 Lot Occitanie



Many craftsmen for gift ideas, Santa Claus in a carriage, mulled wine, pastries, roasted chestnuts…

Numerosos artesanos para hacer regalos, Papá Noel en coche de caballos, vino caliente, pasteles, castañas asadas…

Zahlreiche Kunsthandwerker für Geschenkideen, Weihnachtsmann in der Kutsche, Glühwein, Gebäck, geröstete Kastanien…

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Vallée de la Dordogne