Salti Salle des fêtes l’Oscence Montenay, 10 octobre 2023, Montenay.

Salti c’est l’histoire de trois copain·ine·s. Trois copain·ine·s qui jouent ensemble, se racontent des aventures, s’amusent gaiement. Ils-elles n’ont peur de rien. Enfin… Rien sauf d’une chose : se faire piquer par l’ennui. Parce que c’est terrible l’ennui. On devient mou. On s’endort. On ne va pas bien. On est mélancolique. Alors, pour se protéger de cette terrible maladie, les trois amis vont se donner une règle : tirer au sort pour que l’un d’entre eux devienne un tarantolato ou une tarantolata. La Tarentolata, c’est une danse populaire du sud de l’Italie qui, depuis l’Antiquité, soigne les malades. Et c’est à partir de cette philosophie, que Brigitte Seth et Roser Montllo Guberna (autrices et metteuses en scène du spectacle) nous plongeons avec malice dans un conte fantastique ou la danse soigne joyeusement les cœurs, les têtes et les corps.

Au plateau, les personnages se distribuent donc leurs rôles : ams-tram-gram, ce sera toi qui seras le Tarentolato ou la Tarentolata. Jeux de mots, de vibrations, de sauts, de respirations, de blagues ; le rite est lancé et les enfants se mettent à danser pour chasser l’ennui. Et nous ? Force est de constater que le spectacle passe à une vitesse folle. A l’écoute de la Tarentolata, une envie irrépressible de battre la musique nous chatouille et soudainement on se retrouve debout à fredonner des airs de musiques italiennes.

Salti, c’est joyeux, bouillonnant et plein de fougue. Oui la danse libère, et ce spectacle nous le démontre sans appel. A voir absolument, avec ou sans enfants. L’un de nos coups de cœur.

Salle des fêtes l'Oscence 53 500 Montenay Montenay 53500 Mayenne Pays de la Loire

2023-10-10T20:00:00+02:00 – 2023-10-10T21:00:00+02:00

2023-10-11T15:30:00+02:00 – 2023-10-11T16:30:00+02:00

Christophe Raynaud de Lage