Bourse aux vêtements Salle des fêtes Loriol-sur-Drôme, 28 octobre 2023, Loriol-sur-Drôme.

Loriol-sur-Drôme,Drôme

C’est l’heure ! Il est temps de faire de la place dans son dressing pour accueillir les pulls tout doux pour l’hiver ! Le printemps est là ! La bourse aux vêtements organisée par l’association familiale est de retour !.

2023-10-28 09:00:00 fin : 2023-10-28 17:00:00. .

Salle des fêtes

Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



It’s that time of year! It’s time to make room in your dressing room for soft winter sweaters! Spring is here! The clothing exchange organized by the family association is back!

¡Ha llegado el momento! ¡Es hora de hacer sitio en tu vestidor para esos suaves jerseys de invierno! ¡La primavera ya está aquí! Vuelve la feria de ropa organizada por la asociación familiar

Es ist an der Zeit! Es ist Zeit, Platz in Ihrem Kleiderschrank zu schaffen, um die kuscheligen Pullover für den Winter unterzubringen! Der Frühling ist da! Die von der Familienvereinigung organisierte Kleiderbörse ist wieder da!

Mise à jour le 2023-10-01 par Office de Tourisme du Val de Drôme