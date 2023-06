Dans l’œil du clown à Loriol Salle des fêtes Loriol-sur-Drôme, 3 juillet 2023, Loriol-sur-Drôme.

Loriol-sur-Drôme,Drôme

Comédie dramatique et clownesque de et par Samuel Galland.

2023-07-03 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-03 . .

Salle des fêtes

Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Dramatic and clownish comedy by and about Samuel Galland

Comedia dramática y payasesca de y sobre Samuel Galland

Dramatische und clowneske Komödie von und mit Samuel Galland

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme du Val de Drôme