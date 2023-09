Foire aux Livres et aux Vinyles Salle des fêtes Longueville-sur-Scie, 1 octobre 2023, Longueville-sur-Scie.

Longueville-sur-Scie,Seine-Maritime

L’association action culturelle vous propose sa Foire aux Livres et aux Vinyles à la salle des Fêtes ! Venez dénicher de bonnes affaires littéraires et musicales !.

2023-10-01 09:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

Salle des fêtes

Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie



The Association Action Culturelle presents its Book and Vinyl Fair at the Salle des Fêtes! Come and find great literary and musical bargains!

La Association Action Culturelle celebra su Feria del Libro y del Vinilo en la Salle des Fêtes Venga a comprar gangas literarias y musicales

Der Verein Action Culturelle bietet Ihnen seine Buch- und Vinylmesse in der Salle des Fêtes an! Kommen Sie und entdecken Sie literarische und musikalische Schnäppchen!

Mise à jour le 2023-09-18 par Normandie Tourisme / Attitude Manche