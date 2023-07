Conférence : Longny, des origines à la conquête anglaise Salle des Fêtes – Longny au Perche Longny les Villages, 16 septembre 2023, Longny les Villages.

Conférence : Longny, des origines à la conquête anglaise Samedi 16 septembre, 15h00 Salle des Fêtes – Longny au Perche Participation libre, durée 1h30.

« Longny , des origines à la conquête anglaise », par Jean-Marc Baché. Proposé par l’association Culture, art et patrimoine au Pays de Longny. Cette conférence évoquera les grandes étapes de l’histoire de Longny que l’on peut restituer à partir des éléments de l’archéologie , des sources littéraires associés à la compréhension renouvelée que l’on peut savoir de ces périodes grâce aux avancées de l’historiographie . Nous évoquerons ainsi Longny et sa région aux époques gauloise, gallo-romaine , carolingienne et médiévale . Cela sera aussi l’occasion de revenir sur quelques aprioris sur la notion de Perche antique et sur l’image associée d’une forêt impénétrable .

Salle des Fêtes – Longny au Perche 1, place de l’Hôtel de Ville 61290 Longny les Villages Longny les Villages 61290 Longny-au-Perche Orne Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

