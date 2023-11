Soirée Tête de Veau Salle des Fêtes Lizières, 16 décembre 2023, Lizières.

Lizières,Creuse

Repas : Kir, Tête de Veau, Faux-Filet, Frites, Fromage, Bûche Glacée, Café, tarif : 18 €uros.

Avec le concours de A l’Etape Creusoise,

Ambiance avec DJ STEF.

Réservation au 06 09 26 90 30 avant le 06 Décembre..

Salle des Fêtes

Lizières 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Meal: Kir, Tête de Veau, Faux-Filet, Frites, Fromage, Bûche Glacée, Café, price: 18 ?uros.

With the support of A l’Etape Creusoise,

Atmosphere with DJ STEF.

Reservations on 06 09 26 90 30 before December 06.

Comida: Kir, Tête de Veau, Faux-Filet, Frites, Fromage, Bûche Glacée, Café, precio: 18 ?uros.

Con el apoyo de A l’Etape Creusoise,

Atmósfera con DJ STEF.

Reserva en el 06 09 26 90 30 antes del 06 de diciembre.

Mahlzeit: Kir, Kalbskopf, Faux-Filet, Pommes frites, Käse, Bûche Glacée, Kaffee, Preis: 18 ?uros.

Mit Unterstützung von A l’Etape Creusoise,

Stimmung mit DJ STEF.

Reservierung unter 06 09 26 90 30 vor dem 06. Dezember.

