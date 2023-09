Loto du Comité des fêtes de Listrac-de-Durèze Salle des fêtes Listrac-de-Durèze, 13 octobre 2023, Listrac-de-Durèze.

Listrac-de-Durèze,Gironde

Le Comité des fêtes de Listrac-de-Durèze organise un loto le vendredi 13 Octobre à 20h30 à la salle des fêtes.

De nombreux lots seront à gagner!.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

Salle des fêtes

Listrac-de-Durèze 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Listrac-de-Durèze Comité des fêtes is organizing a bingo on Friday October 13 at 8:30 pm in the Salle des fêtes.

Lots of prizes to be won!

El Comité de Fiestas de Listrac-de-Durèze organiza un bingo el viernes 13 de octubre a las 20.30 h en la Sala de Fiestas.

Habrá muchos premios

Das Festkomitee von Listrac-de-Durèze organisiert am Freitag, den 13. Oktober um 20:30 Uhr im Festsaal ein Lotto.

Es gibt viele Preise zu gewinnen!

Mise à jour le 2023-09-22 par OT du Pays Foyen