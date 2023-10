Exposition photo et arts créatifs de Graphes d’Encre et de Lumière Salle des Fêtes Lissac-et-Mouret, 22 octobre 2023, Lissac-et-Mouret.

Lissac-et-Mouret,Lot

Le collectif Graphes d’Encre et de Lumière vous invite à découvrir son exposition annuelle de photos et arts créatifs!

23 artistes, 4 animations en soirée et journée, un stage d’initiation bronze.

2023-10-22 14:00:00 fin : 2023-10-22 19:00:00. EUR.

Salle des Fêtes

Lissac-et-Mouret 46100 Lot Occitanie



The Graphes d?Encre et de Lumière collective invites you to discover its annual photo and creative arts exhibition!

23 artists, 4 evening and full-day events, an introductory bronze workshop

El colectivo Graphes d’Encre et de Lumière le invita a descubrir su exposición anual de fotografía y artes creativas

23 artistas, 4 eventos nocturnos y de día completo, un taller de iniciación al bronce

Das Kollektiv Graphes d’Encre et de Lumière lädt Sie ein, seine jährliche Ausstellung von Fotos und kreativer Kunst zu entdecken!

23 Künstler, 4 Abend- und Tagesveranstaltungen, ein Einführungskurs Bronze

