Bourse aux vêtements 0-16 ans automne -hiver Salle des fêtes Lissac-et-Mouret, 13 octobre 2023, Lissac-et-Mouret.

Lissac-et-Mouret,Lot

Venez nombreux découvrir vêtements et accessoires pour enfants !

(livres ,jouets, vidéos, puériculture, maternité, sport)

-organisé par l’association des parents d’élèves de l’école Henri Lacroix-.

2023-10-13 18:00:00 fin : 2023-10-13 21:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Lissac-et-Mouret 46100 Lot Occitanie



Come to discover clothes and accessories for children!

(books, toys, videos, childcare, maternity, sports)

-organized by the parents association of the Henri Lacroix school

Venga a descubrir la ropa y los accesorios para niños

(libros, juguetes, vídeos, guardería, maternidad, deportes)

-organizado por la asociación de padres de la escuela Henri Lacroix

Kommen Sie und entdecken Sie Kleidung und Accessoires für Kinder!

(Bücher, Spielzeug, Videos, Kinderpflege, Umstandsmode, Sport)

-organisiert von der Elternvereinigung der Henri Lacroix- Schule

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Lacapelle Marival