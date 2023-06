Exposition « Les Fleurs dans l’Art » Hommage à Henry Martin Salle des fêtes Lissac-et-Mouret, 16 juin 2023, Lissac-et-Mouret.

Lissac-et-Mouret,Lot

Une douzaine de « Liss’artistes » proposent une exposition de leurs œuvres exécutées durant l’année 2022-2023. Le thème principal rend hommage au peintre Lotois Henri Martin ( 1860-1943 ). En deuxième thème, les artistes ont représenté sur leurs tableaux la flore de notre région ou d’ailleurs.

L’association LISS’ART expose une cinquantaine de tableaux réalisés selon les techniques : huile, acrylique, aquarelle et pastel .

Avec la participation d’Alain Pinet, plasticien, et des élèves de l’école Henri Lacroix,.

2023-06-16 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-16 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Lissac-et-Mouret 46100 Lot Occitanie



A dozen « Liss?artistes » are presenting an exhibition of their work from 2022-2023. The main theme is a tribute to the Lot painter Henri Martin (1860-1943). As a second theme, the artists have depicted the flora of our region or elsewhere in their paintings.

The LISS?ART association is exhibiting some fifty paintings in oil, acrylic, watercolor and pastel.

With the participation of Alain Pinet, visual artist, and students from the Henri Lacroix school,

Una docena de « artistas lisboetas » organizan una exposición de sus obras entre 2022 y 2023. El tema principal es un homenaje al pintor de Lot Henri Martin (1860-1943). Como segundo tema, los artistas han plasmado en sus cuadros la flora de nuestra región o de otros lugares.

La asociación LISS-ART expone una cincuentena de cuadros al óleo, acrílico, acuarela y pastel.

Con la participación de Alain Pinet, artista plástico, y alumnos de la escuela Henri Lacroix,

Ein Dutzend « Liss?artists » präsentieren eine Ausstellung ihrer Werke, die sie im Zeitraum 2022-2023 angefertigt haben. Das Hauptthema ist eine Hommage an den Maler Henri Martin (1860-1943) aus Lotois. Im zweiten Thema haben die Künstler auf ihren Bildern die Flora unserer Region oder anderer Länder dargestellt.

Der Verein LISS?ART stellt etwa fünfzig Bilder aus, die in den Techniken Öl, Acryl, Aquarell und Pastell gemalt wurden.

Mit Beteiligung von Alain Pinet, einem bildenden Künstler, und Schülern der Henri-Lacroix-Schule,

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Figeac