Ciné débat « Les agités du bocage » Salle des fêtes L’Isle-Jourdain L’Isle-Jourdain, 29 novembre 2023, L'Isle-Jourdain.

Ciné débat « Les agités du bocage » Mercredi 29 novembre, 20h00 Salle des fêtes L’Isle-Jourdain Gratuit. – Renseignement CCVG service transition écologique environnement au 05 49 91 07 53

Réalisateur(s) : Thomas Yzebe

Pays : France

Production : Step by Step Production

Durée : 52 minutes

Langue(s) du film : Français

En partenariat avec la MJC Champ Libre.

A la frontière belge, un des derniers bocages du nord résiste tant bien que mal face aux producteurs de patates. Dans ce bastion de l’agriculture bio, des parents d’élèves, des maires ruraux, des agriculteurs se mobilisent pour défendre une agriculture locale et un élevage de plein air. Face à eux, une production industrielle tente d’imposer ses normes et menace de changer radicalement un territoire. Jour après jour, deux mondes se font face, convoquant tous les acteurs du monde rural autour d’une question : quelle agriculture pour demain ?

Salle des fêtes L’Isle-Jourdain Avenue Jean Augry 86150 L’isle L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T20:00:00+01:00 – 2023-11-29T22:30:00+01:00

