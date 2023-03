Cinéma chez nous : Les petites victoires Salle des Fêtes L’Isle Jourdain Bourpeuil Catégories d’Évènement: Bourpeuil

Vienne

Cinéma chez nous : Les petites victoires Salle des Fêtes L’Isle Jourdain, 22 avril 2023, Bourpeuil. Cinéma chez nous : Les petites victoires Samedi 22 avril, 20h30 Salle des Fêtes L’Isle Jourdain Tarifs : < 18 ans = 5€ – > 18 ans = 6,5€ – Groupe (association, collectivité…) = 3.5€ Comédie de Mélanie Auffret

Par Michaël Souhaité, Romain Compingt

Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski

Durée 1h30 Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école… Salle des Fêtes L’Isle Jourdain L’Isle Jourdain 86 Bourpeuil 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.mjc-champlibre.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T20:30:00+02:00 – 2023-04-22T22:30:00+02:00

2023-04-22T20:30:00+02:00 – 2023-04-22T22:30:00+02:00 Les petites victoires

Détails Catégories d’Évènement: Bourpeuil, Vienne Autres Lieu Salle des Fêtes L'Isle Jourdain Adresse L'Isle Jourdain 86 Ville Bourpeuil Departement Vienne Lieu Ville Salle des Fêtes L'Isle Jourdain Bourpeuil

Salle des Fêtes L'Isle Jourdain Bourpeuil Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourpeuil/

Cinéma chez nous : Les petites victoires Salle des Fêtes L’Isle Jourdain 2023-04-22 was last modified: by Cinéma chez nous : Les petites victoires Salle des Fêtes L’Isle Jourdain Salle des Fêtes L'Isle Jourdain 22 avril 2023 Bourpeuil Salle des Fêtes L'Isle Jourdain Bourpeuil

Bourpeuil Vienne