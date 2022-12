Arts de la piste: « Hélix » par la cie Si j’y suis Salle des Fêtes L’Isle Jourdain Bourpeuil Catégories d’évènement: Bourpeuil

Tarif plein 8€, réduit 5€ (adhérents MJC, demandeurs d’emploi, étudiants, -16ans).

Un spectacle de jonglerie digitale, tout public à partir de 6 ans, proposé par la MJC Champ Libre & La Boulit’. En coréalisation avec l’OARA. handicap intellectuel;handicap moteur;handicap visuel;handicap auditif;handicap psychique ii;mi;vi;hi;pi Salle des Fêtes L’Isle Jourdain L’Isle Jourdain 86 Bourpeuil 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine Un écrivain cherche l’inspiration. Il reste devant sa page blanche, essaie d’écrire puis rature et recommence… C’est alors que les sons autour de lui se mettent à tournoyer et le basculent dans son imaginaire

Un autre personnage vient l’aider dans sa quête d’inspiration.

Spectacle de jonglerie digitale, proposé par la MJC Champ Libre.

Equipe artistique: Alexandre HUMEZ et Lyse Hélène LEGRAND (création, jeu), Martin THERAIN (mise en scène).

2023-03-17T20:30:00+01:00

Jeff ALLANIC

