Cinéma chez nous : Astérix et Obélix, l'empire du milieu
Samedi 11 mars, 15h00
Salle des Fêtes L'Isle Jourdain, Bourpeuil

Tarif spécial séance familiale : 5€

Aventure et comédie de Guillaume Canet

Par Albert Uderzo, Philippe Mechelen

Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel

Durée 1h51 Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon.

Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique.

Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine.

Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…

