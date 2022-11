Cinéma chez nous : Les Amandiers Salle des Fêtes L’Isle Jourdain Bourpeuil Catégories d’évènement: Bourpeuil

Cinéma chez nous : Les Amandiers
Samedi 28 janvier 2023, 20h30
Salle des Fêtes L'Isle Jourdain, Bourpeuil

Tarifs : < 18 ans = 4.5€ – > 18 ans = 6€

Comédie dramatique de Valeria Bruni Tedeschi
Salle des Fêtes L'Isle Jourdain, L'Isle Jourdain, Bourpeuil, Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Par Caroline Deruas, Valeria Bruni Tedeschi

Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel

Durée 2h05 Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.

