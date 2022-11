Cinéma chez nous : Le lycéen Salle des Fêtes L’Isle Jourdain Bourpeuil Catégories d’évènement: Bourpeuil

Cinéma chez nous : Le lycéen Salle des Fêtes L’Isle Jourdain, 14 janvier 2023, Bourpeuil. Cinéma chez nous : Le lycéen Samedi 14 janvier 2023, 20h30 Salle des Fêtes L’Isle Jourdain

Tarifs : < 18 ans = 4.5€ – > 18 ans = 6€

Drame de et par Christophe Honoré

Avec Paul Kircher, Juliette Binoche, Vincent Lacoste

Durée 2h02 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en éclats. Avec l’aide de son frère, monté à Paris, et de sa mère, avec qui il vit désormais seul, il va devoir lutter pour apprendre à espérer et aimer de nouveau.

