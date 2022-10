Cinéma chez nous : Simone, le voyage du siècle Salle des Fêtes L’Isle Jourdain Bourpeuil Catégories d’évènement: Bourpeuil

Cinéma chez nous : Simone, le voyage du siècle Salle des Fêtes L’Isle Jourdain, 19 novembre 2022, Bourpeuil. Cinéma chez nous : Simone, le voyage du siècle Samedi 19 novembre, 20h30 Salle des Fêtes L’Isle Jourdain

Tarifs : < 18 ans = 4.5€ – > 18 ans = 6€ – Groupe (association, collectivité…) = 3.5€

Biopic handicap moteur;handicap psychique;handicap intellectuel mi;pi;ii Salle des Fêtes L’Isle Jourdain L’Isle Jourdain 86 Bourpeuil 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine Biopic de Olivier Dahan

Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez

Durée 2h20 Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

