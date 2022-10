Cinéma chez nous : Une belle course Salle des Fêtes L’Isle Jourdain Bourpeuil Catégories d’évènement: Bourpeuil

Cinéma chez nous : Une belle course
Samedi 5 novembre, 20h30
Salle des Fêtes L'Isle Jourdain, Bourpeuil

Tarifs : < 18 ans = 4.5€ – > 18 ans = 6€ – Groupe (association, collectivité…) = 3.5€

Comédie dramatique handicap moteur;handicap psychique;handicap intellectuel mi;pi;ii Salle des Fêtes L’Isle Jourdain L’Isle Jourdain 86 Bourpeuil 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine Comédie dramatique de Christian Carion, par Cyril Gely & Christian Carion

Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz

Durée 1h41 Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie…

2022-11-05T20:30:00+01:00

