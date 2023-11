Bal de soutien à la Félibrée 2024 Salle des fêtes, Lisle (24) Bal de soutien à la Félibrée 2024 Salle des fêtes, Lisle (24), 16 décembre 2023, . Bal de soutien à la Félibrée 2024 Samedi 16 décembre, 20h30 Salle des fêtes, Lisle (24) 8 SAMEDI 16 DECEMBRE BAL DE SOUTIEN A LA FELIBREE 2024 Salles des fêtes de LISLE 17h à 19h : Initiation aux danses traditionnelles 20H30 : Bal avec le nouveau duo Celerier – Theas (Accordéon Diatonique et Guitare basse) et les musiciens de l’Amicale des Routiniers Soirée Organisée par Le Comité Félibrée 2024 et Lo Bornat dau Perigòrd Renseignements et réservation au 06.19.33.90.30 source : événement Bal de soutien à la Félibrée 2024 publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Lisle (24) Salle des fêtes, 24350 Lisle, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46746 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

