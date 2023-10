Concert David Olaïzola Salle des fêtes Linxe, 13 avril 2024, Linxe.

Linxe,Landes

Dans la lignée des grandes voix du pays basque, David Olaïzola, se produit sur scène en solo depuis plus de 20 ans.

Après avoir passé de nombreuses années dans le carcan du chanteur Basque traditionnel, David a pris le chemin de l’auteur compositeur interprète.

Il écrit et compose ses textes et mélodies à travers les valeurs de respect, assaisonnés d’une pointe d’humour ou d’émotion.

Depuis le succès remporté avec son titre « ne touchez pas à nos traditions » David Olaïzola a continué à écrire et composer ses chansons dans cet esprit qui est celui des gens du Sud-Ouest ou tout simplement des gens qui ont été élevés à une époque pas si lointaine, à travers les valeurs de respect de partage et d’amitié, tout ce qui faisait que la vie était plus simple.

Réservations : musicalinxe@gmail.com ou 06 71 73 60 21 ..

2024-04-13 fin : 2024-04-13 23:00:00. .

Salle des fêtes

Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



In the tradition of the great voices of the Basque country, David Olaïzola has been performing solo for over 20 years.

After spending many years in the straitjacket of the traditional Basque singer, David took the path of singer-songwriter.

He writes and composes his lyrics and melodies based on the values of respect, seasoned with a touch of humor or emotion.

Since the success of his song « ne touchez pas à nos traditions » (don’t touch our traditions), David Olaïzola has continued to write and compose his songs in the spirit of the people of the South-West, or simply those who were brought up in a not-so-distant past, through the values of respect, sharing and friendship, everything that made life simpler.

Reservations: musicalinxe@gmail.com or 06 71 73 60 21 .

En la tradición de las grandes voces del País Vasco, David Olaïzola lleva más de 20 años actuando en solitario.

Después de pasar muchos años en la camisa de fuerza del cantante tradicional vasco, David tomó el camino del cantautor.

Escribe y compone sus letras y melodías basándose en los valores del respeto, aderezados con un toque de humor o emoción.

Desde el éxito de su canción « ne touchez pas à nos traditions », David Olaïzola sigue escribiendo y componiendo sus canciones con el mismo espíritu que la gente del Suroeste, o simplemente la gente que se educó no hace tanto, con los valores del respeto, el compartir y la amistad, todo lo que hacía la vida más sencilla.

Reservas: musicalinxe@gmail.com o 06 71 73 60 21 .

David Olaïzola steht in der Tradition der großen Stimmen des Baskenlandes und tritt seit über 20 Jahren als Solist auf.

Nachdem er viele Jahre in den Fesseln des traditionellen baskischen Sängers verbracht hat, hat David den Weg des Autors, Komponisten und Interpreten eingeschlagen.

Er schreibt und komponiert seine Texte und Melodien auf der Grundlage von Respekt, gewürzt mit einer Prise Humor oder Emotionen.

Seit seinem Erfolg mit dem Titel « ne touchez pas à nos traditions » schreibt und komponiert David Olaïzola seine Lieder in diesem Geist weiter, der den Menschen im Südwesten entspricht oder ganz einfach den Menschen, die in einer nicht allzu fernen Zeit mit den Werten Respekt, Teilen und Freundschaft aufgewachsen sind, mit all dem, was das Leben einfacher machte.

Reservierungen: musicalinxe@gmail.com oder 06 71 73 60 21 .

