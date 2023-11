Concert et bal « la Bergère » salle des fêtes, Lingé (36), 17 novembre 2023, .

Concert et bal « la Bergère » Vendredi 17 novembre, 17h00 salle des fêtes, Lingé (36) 8€

Concert +Bal pour terminer la soirée

Sylvie Berger / Chant

Julien Biget | Guitare, Bouzouki, Chant

Emmanuel Pariselle | Accordéon diatonique, Concertina, Flûtes ,Chant

Sylvie Berger, Julien Biget et Emmanuel Pariselle se sont croisés sur les scènes des musiques traditionnelles dans les années 1990 et ont décidé de partager leurs passions communes pour les textes et les mélodies des chansons dites de “tradition orale”, collectées depuis le 19e siècle dans les campagnes françaises. Ce répertoire fort méconnu est le socle du trio La Bergère qui s’en inspire pour publier deux albums, coécrits et produits par Gabriel Yacoub, du groupe Malicorne. “Ouvarosa” (Le Roseau / L’Autre Distribution, 2002) et “Fi de l’eau” (Le Roseau / Harmonia Mundi, 2006) reçoivent un excellent accueil de la presse et du public.

Réservations souhaitées : nocesdeparoles@gmail.com

salle des fêtes, Lingé (36) route de Tournon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T17:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00

