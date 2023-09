Thé dansant dans le cadre de la semaine bleue Salle des fêtes Limoges, 5 octobre 2023, Limoges.

Thé dansant dans le cadre de la semaine bleue Jeudi 5 octobre, 14h00 Salle des fêtes

C’est pourquoi l’Animations Loisirs Seniors organise un thé dansant pour les seniors, le jeudi 5 octobre 2023.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Beaune les Mines à partir de 14 heures le jeudi 5 octobre.

L’après-midi sera animé par l’Orchestre Rémi SALLARD.

Possibilité de transport depuis la place Churchill, devant le musée Adrien Dubouché (départ à 13h30)

→ Informations complémentaires :

Prix : 12 euros – transport compris

Inscription obligatoire, y compris pour le bus, avant le mercredi 27 septembre auprès de l’ALS au 05 55 45 97 55 ou 05 55 45 97 79.

Limoges, le 22 septembre La Ville de Limoges organise chaque année en octobre des moments festifs et conviviaux dans chacun des établissements pour personnes âgées gérés par le Centre Communal d’Action Sociale, dans les clubs municipaux de l’animations Loisirs Seniors et au sein des structures culturelles municipales (centres culturels, Bfm). Au programme : des expositions permanentes, des animations, des conférences thématiques, etc.

Salle des fêtes 154 av Guingouin limoges Limoges 87280 Beaune-les-Mines Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T14:00:00+02:00 – 2023-10-05T18:00:00+02:00

