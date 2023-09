Soirée culturelle et solidaire au profit de la Fondation Max Cadet d’Haïti Salle des Fêtes Limayrac Toulouse, 18 novembre 2023, Toulouse.

Soirée culturelle et solidaire au profit de la Fondation Max Cadet d’Haïti Samedi 18 novembre, 17h00 Salle des Fêtes Limayrac Participation aux frais d’organisation : Adulte :10 € / Enfant (- de 14 ans) : 5 €

L’association

La Fondation Max Cadet d’Haïti est une association reconnue d’utilité publique, engagée dans la fourniture des soins dentaires aux plus démunis, dans l’organisation des campagnes de prévention bucco-dentaire destinées aux enfants scolarisés et dans la formation des soignants.

Le programme

Le Relais France-Europe de la Fondation Max Cadet d’Haïti propose au public toulousain et d’Occitanie une soirée dédiée à l’analyse de la situation actuelle du pays et au partage de sa richesse culturelle : son art naïf, sa cuisine et son folklore.

A l’occasion du 220e anniversaire de la bataille de Vertières qui conduisit à l’indépendance de cette ancienne colonie, on évoquera l’itinéraire du pays, sa vie socio-culturelle et ses perspectives d’avenir.

17 H 00 : Ouverture de l’Exposition d’Art Haïtien (tableaux et sculptures)

18 H 00 : Conférence de Jean-Marie Théodat, Géographe Maître de Conférence à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Exposé et débat sur le thème suivant : «Haïti : une victoire morale historique et une culture humaniste unique … Quel avenir dorénavant ?»

19 H 30 : Retour à l’exposition-vente des tableaux et des sculptures, rencontre avec le public, dégustation de mignardises issues de la cuisine haïtienne et rafraîchissements

20 H 00 : Concert avec le groupe vocal «Choeur qui Bat» morceaux traditionnels d’Haïti et d’Afrique

21 H 30 : Fin du concert, échanges entre le public, les intervenants et les membres de l’association.

Pour tout renseignement :

06 08 10 42 79 (entre 10 et 19h)

Salle des Fêtes Limayrac 22 Rue Xavier Darasse, 31500 Toulouse, France Toulouse Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T17:00:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00

2023-11-18T17:00:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00

DR