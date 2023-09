Grand bal déguisé d’Halloween Salle des Fêtes L’Hôme-Chamondot, 31 octobre 2023, L'Hôme-Chamondot.

L’Hôme-Chamondot,Orne

Un effroyable bal d’Halloween est programmé par le Comité des Fêtes de l’Hôme-Chamondot. Il sera animé par DJ Eric Sono. Petits et grands sont attendus costumés pour participer au concours du plus beau déguisement (nombreux lots à gagner). Ambiance hantée et musicale avec frissons garantis.

Restauration sur place. Buvette. Bonbons à gogo ! 1 boisson offerte par entrée.

Mineurs obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Réservation conseillée..

2023-10-31 19:00:00 fin : 2023-10-31 . .

Salle des Fêtes

L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie



The Comité des Fêtes de l’Hôme-Chamondot is planning a frightful Halloween ball. It will be hosted by DJ Eric Sono. Young and old alike are expected in costume to take part in the best-dressed contest (with lots of prizes to be won). A haunted and musical atmosphere, with chills guaranteed.

Catering on site. Refreshment bar. Sweets galore! 1 free drink per entry.

Minors must be accompanied by an adult.

Reservations recommended.

El Comité des Fêtes de l’Hôme-Chamondot está preparando un terrorífico baile de Halloween. Estará amenizado por el DJ Eric Sono. Grandes y pequeños acudirán disfrazados para participar en el concurso al mejor disfraz (con muchos premios). Un ambiente embrujado y musical, con escalofríos garantizados.

Catering in situ. Bar de refrescos. Muchas golosinas 1 bebida gratis por entrada.

Los menores deben ir acompañados de un adulto.

Se recomienda reservar.

Das Festkomitee von L’Hôme-Chamondot hat einen gruseligen Halloween-Ball organisiert. Er wird von DJ Eric Sono moderiert. Groß und Klein werden kostümiert erwartet, um am Wettbewerb um die schönste Verkleidung teilzunehmen (zahlreiche Preise zu gewinnen). Eine gespenstische und musikalische Atmosphäre mit Gänsehautgarantie.

Verpflegung vor Ort. Getränkestand. Süßigkeiten in Hülle und Fülle! 1 kostenloses Getränk pro Eintritt.

Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme