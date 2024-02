Conte musical « L’Oiseau Vent » imaginé par le Patio Musical Salle des fêtes l’Héronnière Saint-Aignan de Grand Lieu, vendredi 22 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-22 20:30 –

Gratuit : oui Tout public

Après Matriochka en 2022, Saint-Aignan de Grand Lieu valorise à nouveau le patrimoine culturel immatériel au travers d’un nouveau conte musical créé par le Patio Musical. En 2024, ce conte comprend deux histoires : L’Enfant arc-en-ciel et L’Oiseau vent. Inspirés de deux légendes amérindiennes, ces contes évoquent la nature, les éléments et leur coexistence avec les peuples natifs du Grand Nord. Ce sont tous les élèves de l’école de musique, leurs professeurs et les artistes associés qui seront sur scène pour deux soirées. La salle de l’Héronnière se transformera alors en un magnifique lieu de spectacle, les élèves s’emparant d’une histoire et lui donnant une autre dimension grâce à la musique et la danse. Les lumières et décors viendront matérialiser l’univers du conte, et le temps d’une soirée le public sera transporté dans un spectacle hors de la réalité. Vendredi 22 et samedi 23 mars 2024 à 20h00, à la salle de l’Héronnière, venez à la rencontre des éléments, sublimés en musique ! Sur réservation sur weezevent en cliquant ici ou au 02 40 26 44 63.

Salle des fêtes l’Héronnière Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 42 77 02 40 26 44 63 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr