Forum énergie habitat Salle des fêtes l’Héronnière Saint-Aignan de Grand Lieu, 3 février 2024, Saint-Aignan de Grand Lieu.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-03 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Que ce soit pour des raisons financières ou écologiques, la rénovation et les économies d’énergie concernent chacun d’entre nous, que nous soyons locataires ou propriétaires. Concrètement, comment s’y prendre pour rénover énergétiquement son logement ? Quelles aides financières activées ? Quel est le potentiel solaire de votre toiture… Rendez-vous le samedi 3 février de 10h à 18h à la salle de l’Héronnière pour le forum Energie et Habitat Organisé en partenariat avec l’Espace France Rénov’ et Nantes Métropole, il vise à vous apporter toutes les réponses pour mener à bien vos travaux, gagner en confort thermique et diminuer vos factures d’énergie. ______________________________________________________________ – AU PROGRAMME – Des conférences et ateliers autour du logement et des économies d’énergie> 11h – 11h45 : Une maison saine> 14h30 – 15h15 : Les aides financières> 15h30 – 16h15 : Comment bien se chauffer au bois ?> 16h30 – 17h15 : Comment se prémunir des arnaques ? ______________ Des stands de professionnels de la rénovation, pour obtenir des conseils neutres et gratuitsRencontrez des professionnels de la rénovation énergétique et du secteur des énergies renouvelables ( artisans, maitres d’œuvres, auditeurs, collectifs d’énergie citoyenne) et bénéficiez de leurs conseils. ______________ Un speed dating solairePour découvrir le potentiel solaire de votre toiture grâce au cadastre solaire mis en place par Nantes Métropole, rendez-vous sur le stand France Renov’ ! ______________ Une balade thermique pour repérer les déperditions de chaleur sur des bâtiments ou logementsDécouvrez la face cachée des façades pour comprendre comment la chaleur s’échappe des habitations ! Balade à 14h, inscription sur le stand France Rénov’ ! ______________ Le stand d’information de l’équipe France Rénov’ pour apporter des conseils neutres et indépendants sur l’énergie dans l’habitat. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu : www.saint-aignan-grandlieu.fr.

Salle des fêtes l’Héronnière Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 42 77 02 40 26 44 44 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr