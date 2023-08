Forum des associations Salle des fêtes Lezay, 2 septembre 2023, Lezay.

Lezay,Deux-Sèvres

Forum des associations

Samedi 2 septembre de 10h à 12h salle des fêtes de Lezay

Gratuit

Renseignements : 05 49 27 80 00.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 12:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Forum des associations

Saturday September 2 from 10am to 12pm at the Lezay village hall

Free

Information: 05 49 27 80 00

Foro de asociaciones

Sábado 2 de septiembre, de 10.00 a 12.00 h, Ayuntamiento de Lezay

Gratis

Información: 05 49 27 80 00

Forum der Vereine

Samstag, 2. September von 10 bis 12 Uhr Festsaal in Lezay

Kostenlos

Auskunft: 05 49 27 80 00

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Pays Mellois