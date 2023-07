Repas avec feu d’artifice Salle des fêtes Leyritz-Moncassin Catégories d’Évènement: Leyritz-Moncassin

Lot-et-Garonne Repas avec feu d’artifice Salle des fêtes Leyritz-Moncassin, 13 juillet 2023, Leyritz-Moncassin. Leyritz-Moncassin,Lot-et-Garonne Repas avec feu d’artifice.

Menu : entrée, paëlla, dessert, café – 18€.

Animation : Doumy Juke Box

Réservations jusqu’au 10 juillet.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Salle des fêtes

Leyritz-Moncassin 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Meal with fireworks.

Menu: starter, paella, dessert, coffee – 18?

Entertainment: Doumy Juke Box

Reservations until July 10 Comida con fuegos artificiales.

Menú: entrante, paella, postre, café – 18?

Entretenimiento: Doumy Juke Box

Reservas hasta el 10 de julio Essen mit Feuerwerk.

Menü: Vorspeise, Paella, Dessert, Kaffee – 18?

Unterhaltung: Doumy Juke Box

Reservierungen bis zum 10. Juli Mise à jour le 2023-07-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne Détails Catégories d’Évènement: Leyritz-Moncassin, Lot-et-Garonne Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Leyritz-Moncassin Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Salle des fêtes Leyritz-Moncassin

Salle des fêtes Leyritz-Moncassin Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leyritz-moncassin/