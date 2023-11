Marché de Noël Salle des fêtes Lévignacq Catégories d’Évènement: Landes

Lévignacq Marché de Noël Salle des fêtes Lévignacq, 9 décembre 2023, Lévignacq. Lévignacq,Landes Nombreux exposants.

Entrée libre.

Inscriptions comitelevignacq40@gmail.com.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Salle des fêtes

Lévignacq 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Many exhibitors.

Free admission.

Registration comitelevignacq40@gmail.com Numerosos expositores.

Entrada gratuita.

Inscripción comitelevignacq40@gmail.com Zahlreiche Aussteller.

Eintritt frei.

